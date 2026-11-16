На месте комбината на юго-востоке Москвы появится крупный жилой комплекс

Первая предполагает возведение на 16,3 га 357 320 кв. м недвижимости, включая жилье и социальную инфраструктуру. Кто именно будет заниматься реализацией данного комплекса, в материалах мэрии Москвы не уточняется. Но, судя по адресу и кадастровым номерам участков, объект появится на территории деревообрабатывающего комбината № 3, собственниками которого в разное время были холдинг «Главмосстрой» (его основным владельцем считался миллиардер Олег Дерипаска), Главное управление обустройства войск Минобороны РФ, а также Росимущество. Последнее ведомство в 2024 г. выставило акции предприятия на продажу. В итоге их за 1,52 млрд руб. (при стартовой стоимости лота в 1,47 млрд руб.) выкупило связанное с ГК «Основа» ООО «Смартпарковка».