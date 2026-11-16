Механизм комплексной санации грозит правовыми рисками облигационерам

Механизм комплексной санации, который вскоре появится в России, грозит правовыми рисками владельцам облигаций и потому требует дополнительного регулирования. Письмо об этом на имя председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, а также главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова направил Юрий Сухов, генеральный директор ООО «Защита прав владельцев облигаций» (ЗПВО), которое осуществляет функции представителя владельцев облигаций (ПВО).