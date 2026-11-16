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Главная / Инвестиции /

Механизм комплексной санации грозит правовыми рисками облигационерам

Об этом депутатов предупредил представитель владельцев бондов
Артем Кульша
Ведомости
Ведомости

Механизм комплексной санации, который вскоре появится в России, грозит правовыми рисками владельцам облигаций и потому требует дополнительного регулирования. Письмо об этом на имя председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, а также главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова направил Юрий Сухов, генеральный директор ООО «Защита прав владельцев облигаций» (ЗПВО), которое осуществляет функции представителя владельцев облигаций (ПВО).

В начале июля 2026 г. Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а в конце месяца документ подписал президент. Основные изменения вступят в силу с 27 июля 2027 г. Наиболее существенные затрагивают процедуру банкротства юрлиц. В частности, появится институт добанкротной санации: учредители, кредиторы и иные лица смогут заключать соглашение, помогающее должнику восстановить платежеспособность.

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