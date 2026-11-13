Утренний звон по рынку акций 13 ноября

Особый вопрос вызывает цена размещения в 87 руб. Она оказалась почти на 50% выше закрытия предыдущего торгового дня. Это создает риск того, что размещение по цене с существенной премией к рынку может не найти достаточного спроса среди миноритарных инвесторов. Как отмечают аналитики, более реалистичный диапазон привлечения в таких условиях может составить 300–400 млрд руб., что предполагает неполное размещение объявленного максимального объема.