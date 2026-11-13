Утренний звон по рынку акций 13 ноября

Утренний звон по рынку акций 13 ноябряБиржа старается оптимистично завершить неделю
Торги на российском рынке акций в пятницу начались умеренным ростом. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,34% и составил 2516,72. Индекс РТС вырос на 0,34% и составил 955,43.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация индекса в диапазоне 2480–2530 пунктов с попытками удержаться выше уровня 2500.
Геополитика выжимает из рынка все капли роста
12 ноября рынок акций завершил основную сессию ростом, впервые с начала ноября закрепившись выше психологической отметки 2500 пунктов. Индекс Мосбиржи поднялся до 2508,23 пункта (+0,7%), индекс РТС вырос до 952,21 пункта (+0,3%).
В четверг спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву и провели переговоры с Владимиром Путиным по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби. Именно заявления Уиткоффа по итогам встречи спровоцировали вечерний рывок: индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов незадолго до конца основных торгов.
Уиткофф назвал переговоры «насыщенными и подробными» и выразил надежду, что они послужат основой для новых многосторонних контактов. Кушнер, в свою очередь, заявил, что договорились о новом раунде переговоров, и все вопросы детально обсуждены с российским президентом. Дополнительный позитив принесла информация о проработке встречи Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.
Фундаментальную поддержку оказал разворот нефтяных котировок. Январский фьючерс на Brent подорожал на 1%, вернувшись к $94 за баррель. Причиной стало ослабление надежд на скорое урегулирование ближневосточного конфликта на фоне продолжающихся атак на суда в Ормузском проливе.
Сдерживающими факторами послужили ускорение недельной инфляции в России до 0,12% после дефляции 0,04% неделей ранее и информация о новом пакете санкций ЕС.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
ВТБ – 61,05 руб. (+5,07%),
«Фикс Прайс» – 0,61 руб. (+3,72%),
«Т-технологии» – 290,06 руб. (+3,07%),
VK – 239,15 руб. (+3%).
ВТБ объявил параметры допэмиссии
ВТБ опубликовал проспект дополнительной эмиссии. Всего банк может выпустить 6,29 млрд обыкновенных акций. Цена размещения – 87 руб. за одну бумагу. Это решение, как отмечают аналитики, – одно из самых масштабных и неоднозначных корпоративных событий для банка за последние годы.
Официально банк называет две основные цели. Финансирование партнерства с RWB – главный стратегический мотив. ВТБ планирует приобрести 5% «Вайлдберриз банка» с опционом на увеличение доли. Расчет делается на доступ к огромной клиентской базе маркетплейса (80 млн активных клиентов против 31 млн у самого ВТБ) и ожидаемую доходность инвестиций (ROI) более 30%.
Укрепление достаточности капитала – не менее важная, хотя и менее афишируемая причина. Норматив достаточности капитала Н20.0 у банка находился на уровне 9,8% при минимуме 9,25%, что оставляло крайне небольшой запас прочности. Привлеченные средства позволят создать «буфер» для выполнения ужесточающих требований регулятора и поддержки бизнеса в условиях жесткой денежно-кредитной политики.
Ключевая проблема, которая беспокоит рынок, – это масштабное разводнение долей. Если акционер не участвует в выкупе новых акций, его доля в капитале банка сокращается. Как отмечают аналитики, для сохранения прежней прибыли на акцию (EPS) банку после такой эмиссии потребуется увеличить чистую прибыль почти на 49%.
Особый вопрос вызывает цена размещения в 87 руб. Она оказалась почти на 50% выше закрытия предыдущего торгового дня. Это создает риск того, что размещение по цене с существенной премией к рынку может не найти достаточного спроса среди миноритарных инвесторов. Как отмечают аналитики, более реалистичный диапазон привлечения в таких условиях может составить 300–400 млрд руб., что предполагает неполное размещение объявленного максимального объема.
Когда проспект был официально опубликован, акции банка отреагировали ростом на 6,3% – вероятно, на фоне снятия неопределенности и фиксации параметров, а также из-за закрытия коротких позиций. Мнения аналитиков при этом разделились: от оптимистичных оценок с целевой ценой в 90 руб. до более скептических, указывающих на размытие и неясную эффективность сделки.
Как отмечают многие эксперты, ВТБ выбрал путь масштабной трансформации, делая ставку на партнерство с Wildberries как на драйвер будущего роста. Однако эта ставка может оказаться очень дорогой для текущих акционеров. Успех такого решения будет зависеть от способности менеджмента реализовать синергию от сделки с RWB и обеспечить рост прибыли, достаточный для компенсации эффекта разводнения.
Что день грядущий нам готовит
Геополитический импульс продолжает подталкивать рынок наверх. Спецпосланники США Уиткофф и Кушнер после встречи с Путиным передали позицию Москвы президенту Украины Зеленскому в Дублине. Джаред Кушнер также заявил, что Владимир Путин готов допустить Европу к мирным переговорам. Это поддерживает надежды на дальнейшую деэскалацию.
Нефть выше $95 – фундаментальная опора для рынка сегодня Brent утром торгуется около $95,7 за баррель. Рост цен на нефть поддерживает экспортеров и весь рынок.
Техническая слабость вечерней сессии – неприятный сигнал. На вечерних торгах индекс, как отмечают некоторые аналитики, «некрасиво задернули» выше 2500 на последних пятиминутках, после чего последовал слив на оборотах 24 млрд руб., что эксперты БКС расценивают как маркер шорта на сегодня и фиксацию спекулятивных лонгов. Ключевой вопрос дня – сможет ли индекс удержать завоеванные позиции выше 2500, или фиксация прибыли после ралли вернет его к поддержке 2480-2490.