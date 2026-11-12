Что известно об итогах встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Путин вновь поддержал идею американской стороны уходить от решения вопросов к формированию будущей системы европейской безопасности. Ушаков констатировал, что нынешняя система не работает, и выразил надежду, что представители европейских стран поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности и мира. Россия, по его словам, готова немедленно приступить к этой работе в тандеме с американскими представителями.