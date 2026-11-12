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Что известно об итогах встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Ушаков назвал переговоры содержательными
Дарья Снегова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Разговор президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и американским переговорщиком Джаредом Кушнером в Кремле был «содержательным, конструктивным, откровенным и полезным». Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков по итогам встречи, на которой обсуждались итоги переговоров в Абу-Даби, гуманитарные вопросы и дальнейшие контакты.

«Ведомости» собрали главные заявления сторон и достигнутых договоренностях.

Гуманитарная миссия в Константиновке

Американские переговорщики активно поддержали предложение президента России распространить практику успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках на другой город за линией соприкосновения – Константиновку, заявил Ушаков. Путин специально обратил внимание, что украинская сторона поднимает вопрос о так называемых серых зонах, и предлагаемая гуманитарная акция позволит всем убедиться, под чьим контролем город находится реально, а не на картах Украины или ВСУ, отметил помощник президента РФ.

Условлено начать конкретные контакты с американскими представителями по поводу этой новой гуманитарной акции. Россия готова немедленно приступить к разминированию, когда гуманитарная операция по помощи жителям Константиновки будет подготовлена. Наблюдать за миссией пригласят журналистов из Украины, европейских стран и США.

Архитектура европейской безопасности

Путин вновь поддержал идею американской стороны уходить от решения вопросов к формированию будущей системы европейской безопасности. Ушаков констатировал, что нынешняя система не работает, и выразил надежду, что представители европейских стран поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности и мира. Россия, по его словам, готова немедленно приступить к этой работе в тандеме с американскими представителями.

Путин напомнил о видении опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которое Россия представила еще в 2021 г. в виде проектов соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. Ключевые положения – нерасширение блока НАТО, неразмещение у российских границ угрожающих систем вооружений и возврат к конфигурации сил альянса по состоянию на момент подписания основополагающего акта Россия – НАТО.

Продолжение переговоров и сигналы для Европы

Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров. Москва надеется, что Уиткофф и Кушнер донесут сигналы из Москвы до европейцев и украинцев в Дублине.

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