Что известно об итогах встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Что известно об итогах встречи Путина с Уиткоффом и КушнеромУшаков назвал переговоры содержательными
Разговор президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и американским переговорщиком Джаредом Кушнером в Кремле был «содержательным, конструктивным, откровенным и полезным». Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков по итогам встречи, на которой обсуждались итоги переговоров в Абу-Даби, гуманитарные вопросы и дальнейшие контакты.
«Ведомости» собрали главные заявления сторон и достигнутых договоренностях.
Гуманитарная миссия в Константиновке
Американские переговорщики активно поддержали предложение президента России распространить практику успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках на другой город за линией соприкосновения – Константиновку, заявил Ушаков. Путин специально обратил внимание, что украинская сторона поднимает вопрос о так называемых серых зонах, и предлагаемая гуманитарная акция позволит всем убедиться, под чьим контролем город находится реально, а не на картах Украины или ВСУ, отметил помощник президента РФ.
Условлено начать конкретные контакты с американскими представителями по поводу этой новой гуманитарной акции. Россия готова немедленно приступить к разминированию, когда гуманитарная операция по помощи жителям Константиновки будет подготовлена. Наблюдать за миссией пригласят журналистов из Украины, европейских стран и США.
Архитектура европейской безопасности
Путин вновь поддержал идею американской стороны уходить от решения вопросов к формированию будущей системы европейской безопасности. Ушаков констатировал, что нынешняя система не работает, и выразил надежду, что представители европейских стран поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности и мира. Россия, по его словам, готова немедленно приступить к этой работе в тандеме с американскими представителями.
Путин напомнил о видении опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которое Россия представила еще в 2021 г. в виде проектов соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. Ключевые положения – нерасширение блока НАТО, неразмещение у российских границ угрожающих систем вооружений и возврат к конфигурации сил альянса по состоянию на момент подписания основополагающего акта Россия – НАТО.
Продолжение переговоров и сигналы для Европы
Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров. Москва надеется, что Уиткофф и Кушнер донесут сигналы из Москвы до европейцев и украинцев в Дублине.