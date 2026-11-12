Уиткофф анонсировал крупнейший обмен пленными между РФ и Украиной

10–11 ноября в Абу-Даби прошел двухдневный раунд переговоров России, США и Украины. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы. Глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что стороны «приблизились к достижению мира».



Позже 12 ноября Путин провел встречу с Уиткоффом и зятем президента США Дональдом Трампа Джаредом Кушнером. В ходе встречи с представителями Белого дома Путин отметил, что вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди.