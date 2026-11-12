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Переговоры Путина с Кушнером и Уиткоффом стартовали в Кремле

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в переговорах также участвуют спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев, а также помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков.

В ходе встречи глава государства попросил американских переговорщиков передать благодарность президенту США Дональду Трампу за содействие в организации контактов между Москвой и Киевом. Кроме того, президент РФ указал на достижение определенных результатов в гуманитарном направлении по Украине.

12 ноября американские переговорщики прибыли в Кремль. До этого ТАСС заявлял, что Уиткофф и Кушнер выдвинулись на встречу с Путиным в сопровождении Кирилла Дмитриева.

11 ноября Кушнер анонсировал поездку в Москву вместе с Уиткоффом по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его словам, американская сторона намерена обсудить с Путиным вопросы, по которым пока не удалось достичь договоренностей.

Трехсторонние переговоры по Украине прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.

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