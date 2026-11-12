Переговоры Путина с Кушнером и Уиткоффом стартовали в Кремле

11 ноября Кушнер анонсировал поездку в Москву вместе с Уиткоффом по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его словам, американская сторона намерена обсудить с Путиным вопросы, по которым пока не удалось достичь договоренностей.