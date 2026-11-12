Пассажиропоток «Аэрофлота» снизился на 5,5% в октябре
Группа «Аэрофлот» в октябре 2026 г. перевезла 4,5 млн пассажиров, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил представитель компании.
На внутренних линиях пассажиропоток снизился на 9,5%, до 3,1 млн человек, на международных – вырос на 4,9%, до 1,4 млн. В компании объяснили снижение общего числа пассажиров временными ограничениями и изменением структуры перевозок. Компания уточнила, что самолеты с коротких маршрутов, в том числе Москва – Санкт-Петербург, задействовали на более протяженных направлениях.
Пассажирооборот группы сократился на 2,7%, занятость кресел – на 0,3 п. п., до 92%. Отмечается, что за январь – октябрь группа перевезла 46,7 млн пассажиров, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На внутренних линиях перевозки сократились на 5,1%, до 34,2 млн человек, на международных – выросли на 11,9%, до 12,5 млн. Занятость кресел увеличилась на 1,3 п. п., до 91,4%.
12 октября «Аэрофлот» заявил, что за период с января по сентябрь пассажиропоток группы «Аэрофлот» составил 42,2 млн пассажиров. Из них 31,1 млн человек перевезены по внутренним линиям, что на 4,6% меньше год к году, уточнила компания.
«Аэрофлот – российские авиалинии» («Аэрофлот») – крупнейшая авиакомпания России, созданная в 1923 г. 74% акций находится в собственности РФ, а около 25% – в свободном обращении. На конец 2025 г. парк авиакомпании насчитывал 171 самолет, а с учетом дочерних авиакомпаний группы («Россия» и «Победа») – 357 воздушных судов.