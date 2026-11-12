Пассажиропоток «Аэрофлота» снизился на 5,5% в октябре

Пассажирооборот группы сократился на 2,7%, занятость кресел – на 0,3 п. п., до 92%. Отмечается, что за январь – октябрь группа перевезла 46,7 млн пассажиров, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На внутренних линиях перевозки сократились на 5,1%, до 34,2 млн человек, на международных – выросли на 11,9%, до 12,5 млн. Занятость кресел увеличилась на 1,3 п. п., до 91,4%.