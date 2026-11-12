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Главная / Экономика /

Набиуллина назвала оправданной высокую ключевую ставку ЦБ

Максим Цуланов

Высокая ключевая ставка, которую устанавливает Центробанк, является оправданной. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в четверг в Госдуме.

«Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправдано ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы ЦБ, это «болезненный период, но выбора у нас нет» и прежде всего, потому что «наша с вами общая цель» – это рост благосостояния граждан.

23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это стало второй подряд паузой в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Октябрьское решение объяснили сохраняющимся повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями. 

Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил 12 ноября, что в кредитной организации ожидают замедления инфляции в 2027 г. с ее стабилизацией вблизи целевых значений регулятора в 2028–2029 гг. (около 4%). 

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