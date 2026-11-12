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Главная / Политика /

Рябков: подключение ЕС к переговорам по Украине может сорвать полезные усилия

Ксения Наумчик

Подключение европейских стран к трехсторонним переговорам по урегулированию конфликта на Украине может привести к откату и срыву уже предпринимаемых усилий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии «Russia Today».

По его словам, европейские представители, добивающиеся участия в переговорном процессе, чувствуют себя ущемленными. Рябков отметил, что они не готовы принять российские подходы и столь же негативно относятся к предложениям американской стороны.

Замглавы МИД подчеркнул, что нынешние усилия пока нельзя назвать бесполезными. По его оценке, они имеют определенный позитивный потенциал.

10 ноября госсекретарь США Марко Рубио допустил расширение переговорного формата за счет европейских государств. По его словам, Вашингтон рассчитывает в дальнейшем привлечь их к прямым обсуждениям урегулирования конфликта. Замглавы МИД РФ Александр Грушко при этом заявил, что Евросоюз исключил себя из переговорного процесса из-за собственной позиции и поддержки Киева.

На следующий день пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что возможность переговоров с европейскими странами может возникнуть на определенном этапе, однако сейчас в Кремле не видят перспектив для такого диалога.

Помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что вопрос о формате встречи с представителями европейских стран будет обсуждаться с учетом результатов переговоров в Абу-Даби. 

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