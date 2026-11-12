Совбез: более 143 000 мигрантов выдворили из России с начала года
В январе – сентябре 2026 г. из России административно выдворили 143 100 иностранных граждан, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности РФ.
По данным ведомства, за девять месяцев в отношении иностранцев составили 1,8 млн протоколов об административных правонарушениях. По сравнению с январем – сентябрем 2025 г. их количество сократилось на 22,6%.
Кроме того, 78 700 иностранным гражданам сократили срок временного пребывания в России, а 290 800 запретили въезд в страну. Еще 4800 иностранцев были депортированы.
10 ноября глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что за последние три года российское гражданство прекратили в отношении 5000 бывших иностранных граждан, преимущественно за совершение преступлений. По словам министра, в 2026 г. преступность среди мигрантов сократилась на 40%.
6 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) за январь – сентябрь 2026 г. принудительно выдворила из России 63 500 иностранных граждан, нарушивших законодательство. Он также напомнил, что 3 ноября вступил в силу закон, расширивший более чем вдвое перечень административных правонарушений, за которые иностранцам может грозить выдворение.