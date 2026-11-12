Совбез: более 143 000 мигрантов выдворили из России с начала года

6 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) за январь – сентябрь 2026 г. принудительно выдворила из России 63 500 иностранных граждан, нарушивших законодательство. Он также напомнил, что 3 ноября вступил в силу закон, расширивший более чем вдвое перечень административных правонарушений, за которые иностранцам может грозить выдворение.