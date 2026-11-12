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Главная / Политика /

Российские военные ударили по военным и энергетическим объектам Украины

Ксения Наумчик
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины, а также складу боеприпасов в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

В результате ударов также поражено морское судно типа «сухогруз», следовавшее морским путем в порты Одесской области.

10 ноября Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по логистическому центру «Эпицентр» в Кировограде (Кропивницком), который использовался для хранения военных грузов ВСУ. В населенных пунктах Нежин и Сосница Черниговской области поражены две электроподстанции напряжением 330 и 110 кВ, обеспечивавшие работу предприятий украинской военной промышленности. В акватории Черного моря в 7 км к юго-западу от Одессы поражен сухогруз, перевозивший вооружение и военное имущество для ВСУ.

9 ноября российские военные нанесли удар беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в порту Одесса, который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ. Под удар также попал сухогруз с вооружением и военным имуществом, который находился в акватории Черного моря в 141 км к юго-западу от Одессы.

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