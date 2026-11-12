Российские военные ударили по военным и энергетическим объектам Украины

9 ноября российские военные нанесли удар беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в порту Одесса, который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ. Под удар также попал сухогруз с вооружением и военным имуществом, который находился в акватории Черного моря в 141 км к юго-западу от Одессы.