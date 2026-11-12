Интернациональный долг 2.0

Россия больше года назад – в июле 2025 г. – пока единственная в мире признала «второе издание» Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА). «Первое издание» существовало с 1996 по 2001 г. и управлялось одиозным движением «Талибан», 20 лет пребывавшим в подполье и вернувшимся к власти в 2021 г., после свержения опиравшейся на военную помощь США Исламской Республики Афганистан. Москва с 2025 г. более не расценивает талибов как террористов. А сами они уверяют, что смягчили методы управления.