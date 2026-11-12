Интернациональный долг 2.0

Интернациональный долг 2.0Что может Россия предложить «Талибану»
Россия больше года назад – в июле 2025 г. – пока единственная в мире признала «второе издание» Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА). «Первое издание» существовало с 1996 по 2001 г. и управлялось одиозным движением «Талибан», 20 лет пребывавшим в подполье и вернувшимся к власти в 2021 г., после свержения опиравшейся на военную помощь США Исламской Республики Афганистан. Москва с 2025 г. более не расценивает талибов как террористов. А сами они уверяют, что смягчили методы управления.
В Кабул, как анонсировалось в октябре, в ближайшее время прибудет российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком. Он отвечает за интеграционные процессы в Евразии, их «сопряжение» и трансконтинентальную логистику. В последнем вопросе разоренная за десятилетия внутренних войн и иностранных интервенций афганская территория могла бы благодаря выгодному положению между Центральной Азией, Ближним Востоком, Китаем и Индией стать «связующим звеном» транспортных торговых потоков всего континента.
Что может предложить Россия стране с различными политическими и вооруженными группировками? Очевидно, мегапроектов пока ждать вряд ли стоит, а если они и прозвучат, реализация их под вопросом. Упоминания о Трансафганской железной дороге, которая могла бы стать неплохим подспорьем ныне уязвимому из-за транзита через Иран МТК «Север – Юг»,₽пока наталкиваются на то же, на что и иранский проект «Решт – Астара»: деньги и геополитические риски.
Пока поставки товаров в Афганистан из России и соседних стран Центральной Азии, в основном зерна, муки и топлива, носят больше гуманитарный характер и объемы. Афганцам, находящимся уже шестой год под властью «Талибана», очевидно, нужно удовлетворить первичные потребности в лекарствах, еде и топливе.
Спрос, безусловно, есть. Но насколько он платежеспособен? Вторым вопросом являются расчеты – с одной стороны, Россия научилась уже торговать в условиях беспрецедентных санкций и с Глобальным Югом, и с соседним Ираном. Третья проблема – логистика, и она будто бы закольцована – мощных логистических коридоров через Афганистан пока нет, узкое место – вся страна, буквально после узбекистанского Термеза, куда ведут советские и постсоветские пути.
Тем не менее в Кабуле, несмотря на отсутствие официального признания, активны и китайцы, и индийцы, и иранцы, и центральноазиатские игроки. Без темного взаимодействия с ними невозможна торгово-экономическая деятельность в Афганистане. Но вопросом является заинтересованность этих игроков в партнерстве с Россией на афганском рынке.