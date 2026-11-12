Без случайных достижений

Семьи, которые планируют поступление ребенка в ведущий зарубежный университет, часто опираются на представления, сформированные 5–7 лет назад. Между тем за это время изменились правила экзаменов в Великобритании, политика студенческих виз в США, демография абитуриентов и, главное, сами критерии оценки заявок приемными комиссиями. Решения, которые казались очевидными еще в 2020 г., сегодня часто приводят к отказам.