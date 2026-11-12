Без случайных достижений

Без случайных достиженийПочему рынок поступления в ведущие университеты за последние пять лет перестал быть предсказуемым
Семьи, которые планируют поступление ребенка в ведущий зарубежный университет, часто опираются на представления, сформированные 5–7 лет назад. Между тем за это время изменились правила экзаменов в Великобритании, политика студенческих виз в США, демография абитуриентов и, главное, сами критерии оценки заявок приемными комиссиями. Решения, которые казались очевидными еще в 2020 г., сегодня часто приводят к отказам.
В США сложилась парадоксальная ситуация, которую называют демографическим провалом поступления. В период 2008–2011 гг. в стране родилось мало детей, поэтому количественная конкуренция среди граждан и резидентов сейчас технически меньше, чем когда-либо. Но качественная конкуренция резко выросла: индустрия подготовки к поступлению давно работает как самостоятельный рынок, и дети, которые поступают в топ-20, к концу школы выходят подготовленными на уровне, недостижимом еще пять лет назад.