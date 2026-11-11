Медведев: работа над бюджетом России вступила в завершающую стадию
Работа над федеральным бюджетом России на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. вступила в завершающую стадию, второе чтение законопроекта состоится на следующей неделе. Об этом заявил председатель «Единой России», замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, на совещании с представителями партии обсуждалась подготовка поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете.
Медведев подчеркнул, что для «Единой России» важно сохранить финансирование основных направлений народной программы партии, определить статьи расходов, требующие дополнительных средств, и найти необходимые источники финансирования.
«Единая Россия» уже подготовила соответствующие поправки к законопроекту. Медведев сообщил, что поручил фракции партии в Госдуме обеспечить их принятие во втором чтении.
29 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. За документ проголосовали 372 депутата, 51 воздержался, против не выступил никто. Согласно законопроекту, доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,7 трлн руб. Дефицит прогнозируется на уровне 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП.