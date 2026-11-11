Инфляция в России с 3 по 9 ноября составила 0,12%

11 ноября Центробанк сообщал, что годовая инфляция в России в октябре, по оценке на основе недельных данных, сложилась вблизи 7%. По данным регулятора, текущий рост цен с поправкой на сезонность в III квартале 2026 г. в среднем составил 8% в пересчете на год после 4,8% во II квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 6,2% с 4,5%.