Инфляция в России с 3 по 9 ноября составила 0,12%
Инфляция в России за неделю с 3 по 9 ноября 2026 г. составила 0,12%. Об этом свидетельствуют данные Росстата и обзор Минэкономразвития.
По оценке Росстата, с начала ноября потребительские цены выросли на 0,11%, с начала года – на 6,33%. В годовом выражении инфляция на 9 ноября составила 6,98%, следует из материалов Минэкономразвития. В ведомстве уточнили, что показатель может быть пересмотрен после публикации Росстатом окончательных данных за октябрь 13 ноября.
Продовольственные товары за отчетную неделю подорожали на 0,34%. Наиболее заметный рост цен наблюдался на плодоовощную продукцию – на 1,6%. В частности, огурцы подорожали на 9,4%, помидоры – на 3,7%, белокочанная капуста – на 1,3%, морковь – на 0,9%. При этом яблоки подешевели на 1%.
Среди других продуктов цены на куриное мясо и яйца выросли на 1%, гречневую крупу – на 0,5%, рис – на 0,4%. В то же время сахар подешевел на 0,9%.
В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,06%. По данным Минэкономразвития, одежда подешевела на 0,4%, автомобильный бензин – на 0,8%. Дизельное топливо, напротив, подорожало на 0,3%. Цены на легковые автомобили практически не изменились.
В секторе наблюдаемых услуг рост цен составил 0,05%.
11 ноября Центробанк сообщал, что годовая инфляция в России в октябре, по оценке на основе недельных данных, сложилась вблизи 7%. По данным регулятора, текущий рост цен с поправкой на сезонность в III квартале 2026 г. в среднем составил 8% в пересчете на год после 4,8% во II квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 6,2% с 4,5%.