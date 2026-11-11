Путин провел встречу с президентом Киргизии Жапаровым
Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в Кремле.
По словам Путина, Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии. «Товарооборот растет, он в прошлом году увеличился более чем на 25% – рекордных показателей достиг в абсолютных величинах», – заявил президент России.
В последний раз Путин и Жапаров проводили двусторонние переговоры 1 сентября на полях саммита ШОС в Бишкеке. Тогда лидеры обсудили развитие российско-киргизских отношений.
11 ноября Путин встретился с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, а также заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком и расширенном составах. В Москву приехали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Обсуждались глобальная и региональная безопасность, итоги работы организации и дальнейшее сотрудничество.