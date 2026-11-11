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Путин провел встречу с президентом Киргизии Жапаровым

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в Кремле.

По словам Путина, Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии. «Товарооборот растет, он в прошлом году увеличился более чем на 25% – рекордных показателей достиг в абсолютных величинах», – заявил президент России.

В последний раз Путин и Жапаров проводили двусторонние переговоры 1 сентября на полях саммита ШОС в Бишкеке. Тогда лидеры обсудили развитие российско-киргизских отношений.

11 ноября Путин встретился с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, а также заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком и расширенном составах. В Москву приехали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Обсуждались глобальная и региональная безопасность, итоги работы организации и дальнейшее сотрудничество.

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