Путин провел встречу с президентом Киргизии Жапаровым

11 ноября Путин встретился с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, а также заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком и расширенном составах. В Москву приехали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Обсуждались глобальная и региональная безопасность, итоги работы организации и дальнейшее сотрудничество.