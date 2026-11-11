Генсек ОДКБ рассказал, как Армении вернуть право голоса

Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что вопрос об исключении Армении из организации на саммите в Москве не рассматривался. Республика приостановила участие в ОДКБ в феврале 2024 г. и с того же года перестала перечислять членские взносы, однако формально остается членом организации.