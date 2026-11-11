Генсек ОДКБ рассказал, как Армении вернуть право голоса
Армения сможет восстановить право голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если погасит задолженность по членским взносам. Об этом заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.
Возможность восстановления прав республики предусмотрена ст. 25 устава ОДКБ. Согласно документу, государство, не выполняющее финансовые обязательства перед организацией в течение двух лет, может лишиться права голоса и возможности выдвигать своих представителей на квотные должности до полного погашения долга.
11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Армению лишили права голоса в ОДКБ, поскольку республика на протяжении нескольких лет не выполняла свои обязательства. Ереван также лишился права назначать представителей на ответственные должности в организации.
Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что вопрос об исключении Армении из организации на саммите в Москве не рассматривался. Республика приостановила участие в ОДКБ в феврале 2024 г. и с того же года перестала перечислять членские взносы, однако формально остается членом организации.
5 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интерес республики к ОДКБ окончательно исчерпан. Армения приостановила участие в организации в феврале 2024 г., но формально остается ее членом.