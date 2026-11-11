Песков: Армению лишили права голоса в ОДКБ

10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Ереван не перечисляет средства в бюджет ОДКБ с 2024 г. Российский министр отметил: «Мы были вынуждены обсудить вопрос о невыполнении Арменией своих обязательств по уставу ОДКБ в том, что касается ежегодных взносов в бюджет нашей общей организации». Заявление прозвучало на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).