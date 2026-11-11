Песков: Армению лишили права голоса в ОДКБ

Песков: Армению лишили права голоса в ОДКБСтрана не выполняла свои обязательства
Армению лишили права голоса в ОДКБ, поскольку она не выполняла свои обязательства на протяжении нескольких лет. Об пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналисту Александру Юнашеву.
«Руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», – заявил представитель Кремля.
11 ноября состоялось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сначала саммит проходил в узком формате, а затем в расширенном. В Москву для участия в саммите прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На мероприятии были также лидеры Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.
10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Ереван не перечисляет средства в бюджет ОДКБ с 2024 г. Российский министр отметил: «Мы были вынуждены обсудить вопрос о невыполнении Арменией своих обязательств по уставу ОДКБ в том, что касается ежегодных взносов в бюджет нашей общей организации». Заявление прозвучало на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
5 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что интерес Еревана к ОДКБ окончательно исчерпан. «Я хотел бы, чтобы мы раз и навсегда зафиксировали, что наш интерес к ОДКБ иссяк и у нас нет интереса к ОДКБ», – сказал Пашинян.