Что Лавров сказал о положении Армении в ОДКБ и переговорах по Украине

Что Лавров сказал о положении Армении в ОДКБ и переговорах по УкраинеГлава МИД РФ выступил на заседании уставных органов организации
- О российском председательстве в ОДКБ
- О возможном лишении Армении права голоса в ОДКБ
- О переговорах по Украине в Абу-Даби
- О позиции Европы по прекращению огня
- О военном сценарии США против Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также на пресс-конференции по его итогам.
Глава российского МИД рассказал о приоритетах председательства России в организации, ситуации с участием Армении в ОДКБ, переговорах по Украине в Абу-Даби, позиции европейских стран и перспективах урегулирования ситуации вокруг Ирана.
«Ведомости» собрали главное из слов Лаврова.
О российском председательстве в ОДКБ
Россия в период своего председательства в ОДКБ уделяет повышенное внимание внешнеполитической координации, противодействию традиционным и новым вызовам и угрозам, а также укреплению силового потенциала организации, заявил Лавров.
Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на развитие сотрудничества между государствами – членами организации по всем направлениям.
О возможном лишении Армении права голоса в ОДКБ
Страны ОДКБ обсудили невыполнение Арменией обязательств по уплате членских взносов. По словам Лаврова, Ереван не перечисляет средства в бюджет организации с 2024 г. «Мы были вынуждены обсудить вопрос о невыполнении Арменией своих обязательств по Уставу ОДКБ в том, что касается ежегодных взносов в бюджет нашей общей организации», – сообщил глава МИД.
11 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется рассмотреть проект решения о применении к Армении ст. 25 устава организации. Документ предусматривает приостановку права выдвигать граждан Армении на квотные должности в органах ОДКБ, а также лишение страны права голоса до полного погашения задолженности.
При этом, как подчеркнул Лавров, даже в случае принятия такого решения Ереван сохранит право на коллективную безопасность в рамках организации.
Министр также сообщил, что государства-члены ОДКБ не получали от Армении официальной заявки о выходе из организации.
Россия не намерена «выгонять» Ереван из организации.
О переговорах по Украине в Абу-Даби
Лавров поддержал предложенный США подход к переговорам по украинскому урегулированию в Абу-Даби, предусматривающий предварительное согласование параметров будущей архитектуры безопасности.
«Идея сформулировать четкие параметры будущей архитектуры безопасности и уже потом переходить к урегулированию собственно российско-украинского конфликта, она абсолютно разумна», – заявил глава российского МИД.
По его словам, Москва не согласится на очередное перемирие или прекращение огня без понимания дальнейших шагов по урегулированию конфликта.
Министр также напомнил о предыдущих попытках урегулирования конфликта, включая Минские соглашения 2014–2015 гг., договоренности, достигнутые в Париже в декабре 2019 г., и переговоры в Стамбуле в апреле 2022 г. По оценке Лаврова, Киев не намеревался выполнять достигнутые договоренности, а западные страны поощряли их невыполнение.
О позиции Европы по прекращению огня
Глава МИД России заявил, что европейские страны стремятся добиться прекращения огня на Украине, чтобы предоставить Киеву время для восстановления военного потенциала.
«Логика старая – обязательно надо купить время для своих клиентов, киевского режима, и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то те потери, которые он понес в военном плане», – сказал министр.
Лавров подчеркнул, что Москва не согласится на такой сценарий.
По его словам, российская сторона неоднократно заявляла о неприемлемости временного прекращения боевых действий без договоренностей о последующем урегулировании.
О военном сценарии США против Ирана
Россия рассчитывает, что Вашингтон больше не рассматривает военные варианты развития ситуации вокруг Ирана, заявил Лавров.
Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что военные сценарии больше не рассматриваются, министр выразил надежду на сохранение такого подхода. «Касательно заявлений Дональда Трампа о том, что военных сценариев больше не рассматривают в Вашингтоне, ну, надеюсь, что так оно и будет», – сказал глава российского МИД.
Лавров подчеркнул, что Россия последовательно выступает за политическое урегулирование ситуации в регионе.
По его словам, Москва совместно со странами региона продвигает необходимость достижения договоренностей, которые позволят снизить напряженность и наладить взаимодействие между Ираном и арабскими монархиями.