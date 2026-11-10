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Главная / Политика /

Что Лавров сказал о положении Армении в ОДКБ и переговорах по Украине

Глава МИД РФ выступил на заседании уставных органов организации
Татьяна Мозолевская
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости
Главное
  • О российском председательстве в ОДКБ
  • О возможном лишении Армении права голоса в ОДКБ
  • О переговорах по Украине в Абу-Даби
  • О позиции Европы по прекращению огня
  • О военном сценарии США против Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также на пресс-конференции по его итогам.

Глава российского МИД рассказал о приоритетах председательства России в организации, ситуации с участием Армении в ОДКБ, переговорах по Украине в Абу-Даби, позиции европейских стран и перспективах урегулирования ситуации вокруг Ирана.

«Ведомости» собрали главное из слов Лаврова.

О российском председательстве в ОДКБ

Россия в период своего председательства в ОДКБ уделяет повышенное внимание внешнеполитической координации, противодействию традиционным и новым вызовам и угрозам, а также укреплению силового потенциала организации, заявил Лавров.

Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на развитие сотрудничества между государствами – членами организации по всем направлениям.

О возможном лишении Армении права голоса в ОДКБ

Страны ОДКБ обсудили невыполнение Арменией обязательств по уплате членских взносов. По словам Лаврова, Ереван не перечисляет средства в бюджет организации с 2024 г. «Мы были вынуждены обсудить вопрос о невыполнении Арменией своих обязательств по Уставу ОДКБ в том, что касается ежегодных взносов в бюджет нашей общей организации», – сообщил глава МИД.

11 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется рассмотреть проект решения о применении к Армении ст. 25 устава организации. Документ предусматривает приостановку права выдвигать граждан Армении на квотные должности в органах ОДКБ, а также лишение страны права голоса до полного погашения задолженности.

При этом, как подчеркнул Лавров, даже в случае принятия такого решения Ереван сохранит право на коллективную безопасность в рамках организации.

Министр также сообщил, что государства-члены ОДКБ не получали от Армении официальной заявки о выходе из организации.

Россия не намерена «выгонять» Ереван из организации.

О переговорах по Украине в Абу-Даби

Лавров поддержал предложенный США подход к переговорам по украинскому урегулированию в Абу-Даби, предусматривающий предварительное согласование параметров будущей архитектуры безопасности.

«Идея сформулировать четкие параметры будущей архитектуры безопасности и уже потом переходить к урегулированию собственно российско-украинского конфликта, она абсолютно разумна», – заявил глава российского МИД.

По его словам, Москва не согласится на очередное перемирие или прекращение огня без понимания дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

Министр также напомнил о предыдущих попытках урегулирования конфликта, включая Минские соглашения 2014–2015 гг., договоренности, достигнутые в Париже в декабре 2019 г., и переговоры в Стамбуле в апреле 2022 г. По оценке Лаврова, Киев не намеревался выполнять достигнутые договоренности, а западные страны поощряли их невыполнение.

О позиции Европы по прекращению огня

Глава МИД России заявил, что европейские страны стремятся добиться прекращения огня на Украине, чтобы предоставить Киеву время для восстановления военного потенциала.

«Логика старая – обязательно надо купить время для своих клиентов, киевского режима, и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то те потери, которые он понес в военном плане», – сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Москва не согласится на такой сценарий.

По его словам, российская сторона неоднократно заявляла о неприемлемости временного прекращения боевых действий без договоренностей о последующем урегулировании.

Что такое ОДКБ и зачем она существует

Политика / Международные отношения

О военном сценарии США против Ирана

Россия рассчитывает, что Вашингтон больше не рассматривает военные варианты развития ситуации вокруг Ирана, заявил Лавров.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что военные сценарии больше не рассматриваются, министр выразил надежду на сохранение такого подхода. «Касательно заявлений Дональда Трампа о том, что военных сценариев больше не рассматривают в Вашингтоне, ну, надеюсь, что так оно и будет», – сказал глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что Россия последовательно выступает за политическое урегулирование ситуации в регионе.

По его словам, Москва совместно со странами региона продвигает необходимость достижения договоренностей, которые позволят снизить напряженность и наладить взаимодействие между Ираном и арабскими монархиями.

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