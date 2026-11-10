Семейная ипотека сместилась из столиц в регионы
По итогам первого месяца действия новых условий семейной ипотеки доля выдач выросла в Северо-Кавказском (в 1,6 раза) и Уральском федеральном округе (в 1,4 раза). Об этом сообщается в пресс-релизе ВТБ. Рост зафиксирован и в Приволжском федеральном округе (на четверть).
Доля Москвы в выдачах семейной ипотеки сократилась с 24% в январе-сентябре до 15% в октябре. В Московской области показатель упал с 9% до 5%. В Санкт-Петербурге доля сократилась с 10% до 6%, в Ленинградской области осталась примерно на том же уровне (3%). «География продаж выравнивается: доля столичных регионов снизилась с почти половины до каждой третьей сделки. По нашей оценке, такая пропорция может закрепиться», – отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Сбербанк 5 ноября опубликовал анализ по семейной ипотеке. Наибольшие изменения произошли в сегменте новостроек: выдачи упали в 3,1 раза до 88 млрд руб. Наиболее высокая доля новостроек в сделках оказалась в Хабаровском (63%) и Приморском (62,3%) краях, а также в Ростовской области (58,6%). Спрос на вторичном рынке жилья остался на уровне сентября и составил 71,1 млрд руб. В годовом выражении сегмент вырос на 12,8%.
С 1 октября заработали новые правила выдачи семейной ипотеки. Теперь ставка и максимальная сумма кредита зависят от количества детей и региона проживания семьи. Также появился максимальный срок субсидирования льготной ипотеки -до 15 лет. На этом фоне выдачи ипотеки в октябре рухнули почти вдвое относительно сентября: объем кредитов упал на 49,2% до 308,8 млрд руб., количество – на 38,8% до 75 500 штук, писали «Ведомости». В годовой динамике сегмент просел на 36,2% и 26,4% соответственно.