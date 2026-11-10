Семейная ипотека сместилась из столиц в регионы

Доля Москвы в выдачах семейной ипотеки сократилась с 24% в январе-сентябре до 15% в октябре. В Московской области показатель упал с 9% до 5%. В Санкт-Петербурге доля сократилась с 10% до 6%, в Ленинградской области осталась примерно на том же уровне (3%). «География продаж выравнивается: доля столичных регионов снизилась с почти половины до каждой третьей сделки. По нашей оценке, такая пропорция может закрепиться», – отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.