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Главная / Общество /

Гражданин ФРГ задержан по подозрению в убийстве главврача «КМ-клиник»

Татьяна Мозолевская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Гражданин Германии задержан по подозрению в убийстве женщины в Новой Москве. Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве.

В правоохранительных органах уточнили «РИА Новости», что убитая – главврач «КМ-клиник» Марина Каган, а к ее гибели может быть причастен друг ее сына.

По данным следствия, 10 ноября в частном доме, расположенном на территории Новой Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту районным СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

2 ноября Московский городской суд назначил Алексею Мельничуку пожизненное лишение свободы в колонии особого режима по делу об убийстве жены и малолетней дочери бизнесмена Хорена Казаряна. Преступление было совершено в Москве в 2015 г. 

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