Украинская делегация встретилась с представителями ЕС и США в ОАЭ

Он уточнил, что на первой встрече украинская делегация провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. К ним также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В числе ключевых тем на переговорах Умеров назвал прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности после конфликта, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные меры.