Украинская делегация встретилась с представителями ЕС и США в ОАЭ
Украинская делегация на переговорах в Абу-Даби сперва встретилась с представителями Евросоюза (ЕС) и США. Об этом сообщил глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.
«Сопоставим позиции и скоординируем действия перед следующим этапом переговоров. Далее – трехсторонний формат с участием Украины, США и России», – написал Умеров.
Он уточнил, что на первой встрече украинская делегация провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. К ним также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В числе ключевых тем на переговорах Умеров назвал прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности после конфликта, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные меры.
Переговоры проходят 10–11 ноября в закрытом формате. Пресса на встречу не допущена. Основными темами обсуждения станут вопросы безопасности, меры деэскалации и дальнейшие шаги к урегулированию.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав вошли замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин, сотрудники ФСБ Алексей Комков и Дмитрий Минаев, а также Елена Подобреевская, Алексей Полищук и Олег Постников.
Украинскую делегацию возглавляет глава СВР Рустем Умеров. В ее состав также вошли руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия, замначальника ГУР минобороны Вадим Скибицкий и неназванный аналитик СВР. От США участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.