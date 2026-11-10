Иран пропустил самолет с российской делегацией на переговоры в Абу-Даби

9 ноября российская делегация прибыла в Абу-Даби, где 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует предложение США включить вопросы безопасности России, Украины и всего региона в повестку переговоров. По его словам, участие Рябкова обусловлено в том числе его опытом в сфере контроля над вооружениями.