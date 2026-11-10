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Иран пропустил самолет с российской делегацией на переговоры в Абу-Даби

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Иран разрешил российскому самолету с переговорщиками пролететь через свое воздушное пространство по пути в Абу-Даби. Об этом сообщают ИС «Вести».

Самолет следовал по максимально короткому на данный момент маршруту. Давыдов отметил, что Тегеран открыл воздушное пространство для российского борта, несмотря на ситуацию вокруг Ирана.

9 ноября российская делегация прибыла в Абу-Даби, где 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует предложение США включить вопросы безопасности России, Украины и всего региона в повестку переговоров. По его словам, участие Рябкова обусловлено в том числе его опытом в сфере контроля над вооружениями.

6 ноября президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза подготовку к предстоящим переговорам. Глава государства подтвердил сроки встречи и поблагодарил руководство ОАЭ за содействие в ее организации.

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