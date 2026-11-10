СК начал поиск свидетелей пропажи семьи Усольцевы по данным сотовых операторов

Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 г. Они покинули базу отдыха и перестали выходить на связь. Была организована поисковая операция. 2 октября правоохранители нашли в лесу у поселка Кутурчин принадлежащую семье машину. По словам очевидцев, туристы с большими рюкзаками направлялись в сторону горы Буратинка. 12 октября волонтеры завершили активную форму поиска Усольцевых. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело.