СК начал поиск свидетелей пропажи семьи Усольцевы по данным сотовых операторов
Следствие анализирует информацию от сотовых операторов в поисках свидетелей, которые могли находиться в день пропажи семьи Усольцевых в том же районе. Об этом руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Красноярскому краю Яна Сырымбетова сообщила «РИА Новости».
По ее словам, установить точное количество людей в той местности в определенное время невозможно: связь там нестабильна, а в поселке Кутурчин, в районе которого пропали Усольцевы, ее нет. Данные операторов продолжают получать и анализировать.
Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 г. Они покинули базу отдыха и перестали выходить на связь. Была организована поисковая операция. 2 октября правоохранители нашли в лесу у поселка Кутурчин принадлежащую семье машину. По словам очевидцев, туристы с большими рюкзаками направлялись в сторону горы Буратинка. 12 октября волонтеры завершили активную форму поиска Усольцевых. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело.
27 сентября адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко сообщил ТАСС, что следствие может закрыть дело об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае, если установит, что преступления против них не было.