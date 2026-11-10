Лавров заявил о практической реализации дизельной сделки России и США
Договоренность лидеров России и США о приостановлении ограничений на экспорт российского дизельного топлива уже реализуется и привела к снижению цен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».
По его словам, достигнутые договоренности стали важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности. Лавров отметил, что стороны уже приступили к их практическому выполнению, что, по его утверждению, сразу отразилось на стоимости топлива.
Министр также заявил, что Москва намерена и дальше содействовать нормализации работы мирового топливно-энергетического комплекса, укреплению глобальной энергобезопасности и устойчивому развитию государств и макрорегионов.
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Первоначальный объем оценивался более чем в 300 000 т, еще 500 000 т предполагалось поставить в ноябре.
16 октября спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что минфин США обратился к РФПИ за содействием в реализации сделки. Фонд должен был помочь с проведением платежей и решением организационных вопросов.
27 октября вице-премьер Александр Новак сообщил о подготовке к отправке четвертого танкера с российским дизельным топливом в США. По его словам, договоренности президентов двух стран реализуются, несмотря на давление американских демократов.
5 ноября Дмитриев назвал фейками сообщения о срыве российско-американской сделки по поставкам дизельного топлива.