Демократы якобы собираются выделить Украине $15 млрд военной помощи

Но заставить Трампа потратить эти деньги у них может снова не получиться. Не стоит думать, что, несмотря на весьма высокую степень прозрачности и, вероятно, самый сильный в мире парламентский контроль над военными расходами, в США невозможны разного рода креативные способы его исполнения. Достаточно вспомнить, с каким трудом американские конгрессмены добывали данные о расходах Пентагона на войну в Иране, и в адекватности представленных цифр существуют сомнения. Трамп явно не склонен что-либо бесплатно раздавать Украине. Конечно, его можно склонить к этому, пригрозив лишить денег на какую-нибудь любимую игрушку типа золотого линкора «золотого флота» класса Тrump.