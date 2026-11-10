Демократы якобы собираются выделить Украине $15 млрд военной помощи

Демократы якобы собираются выделить Украине $15 млрд военной помощиНо заставить Дональда Трампа потратить эти деньги они не смогут
Победоносная демократическая партия США собирается выделить в качестве военной помощи Украине $15 млрд уже в скором времени. Средства пойдут как на поставку вооружений, так и на другие цели типа предоставления разведданных, и могут быть оформлены поправкой в закон о военном бюджете, сообщило издание Financial Times.
Ранее в годы администрации президента Джо Байдена военная помощь США Украине, по сделанной в конце 2024 г. оценке Пентагона, превысила $62 млрд. Она состояла из двух относительно равных по размерам программ. Это были распоряжения президента (PDA) по отправке оружия из наличия вооруженных сил США и программа USAI по заказу вооружений у промышленности, в том числе в третьих странах.
Президент Дональд Трамп, придя к власти, решительно прикрыл программу PDA и до сих пор не забывает ругать своего предшественника за то, что он бесплатно раздал горы американского вооружения. Как известно, сейчас США продают свое оружие Украине за деньги, которые платят европейские страны по программе PURL, чем Трамп очень гордится.
Недавно выяснилось, что и с программой USAI администрация Трампа что-то сделала. Из-за чего не было потрачено порядка $14 млрд одобренных ассигнований по этому направлению. Можно предположить, что оживить именно эти планы и собираются демократы в конгрессе США.
Но заставить Трампа потратить эти деньги у них может снова не получиться. Не стоит думать, что, несмотря на весьма высокую степень прозрачности и, вероятно, самый сильный в мире парламентский контроль над военными расходами, в США невозможны разного рода креативные способы его исполнения. Достаточно вспомнить, с каким трудом американские конгрессмены добывали данные о расходах Пентагона на войну в Иране, и в адекватности представленных цифр существуют сомнения. Трамп явно не склонен что-либо бесплатно раздавать Украине. Конечно, его можно склонить к этому, пригрозив лишить денег на какую-нибудь любимую игрушку типа золотого линкора «золотого флота» класса Тrump.
Но говорить о том, что $15 млрд уже в кармане у Украины, преждевременно.