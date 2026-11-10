Без латиноамериканцев республиканцы могут проиграть выборы 2028 года

Без латиноамериканцев республиканцы могут проиграть выборы 2028 годаДональду Трампу придется возвращать их доверие
Президент США Дональд Трамп и его однопартийцы – республиканцы проиграли, потому что развалилась коалиция, обеспечившая их победу на выборах в 2024 г., объяснил руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Среди разочаровавшихся в действующем главе государства политтехнолог упомянул избирателей, голосующих из-за ухудшения своего экономического положения, а также тех, кто выступает против иностранных интервенций, и латиноамериканцев.
Трамп потерял практически всю электоральную базу республиканской партии, наработанную до него, отметил руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Большое удивление, по словам Дубравского, вызывает спад поддержки Трампа среди христиан-евангелистов – одной из традиционных и долгосрочных для республиканцев электоральных групп. Но главная потеря Трампа – это независимые избиратели (самый важный электорат на выборах любого уровня). «В конце концов, он даже не смог полностью мобилизовать свой ядерный электорат», – подчеркнул эксперт.