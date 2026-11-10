Без латиноамериканцев республиканцы могут проиграть выборы 2028 года

Президент США Дональд Трамп и его однопартийцы – республиканцы проиграли, потому что развалилась коалиция, обеспечившая их победу на выборах в 2024 г., объяснил руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Среди разочаровавшихся в действующем главе государства политтехнолог упомянул избирателей, голосующих из-за ухудшения своего экономического положения, а также тех, кто выступает против иностранных интервенций, и латиноамериканцев.