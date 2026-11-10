Смена курса

Неолиберальная Америка нанесла ошеломляющий контрудар по трампизму. Состоялась историческая победа женщины-латиноамериканки от демократической партии в традиционно красном штате Техас. В сенат попал первый в истории Америки мусульманин, рожденный в Мичигане и придерживающийся довольно левых взглядов. Первая женщина-афроамериканка от демократов стала губернатором Джорджии – глубоко южного, но иногда колеблющегося штата. Демократы отобрали традиционно консервативные Южную Каролину и Канзас. Фиаско республиканцев состоялось и в вотчине вице-президента Джей Ди Вэнса – в колеблющемся штате Огайо. Одним словом, демократы забирают обе палаты конгресса и устанавливают уверенный контроль над внутренней политикой страны как на законодательном, так и на исполнительном уровне. Ставка демократов на левых, молодых и агрессивных кандидатов оказалась весьма успешной. А потуги трампистов заявить о грядущей «угрозе коммунизма» не сработали. Американцы не поверили в это, а поверили своим пустеющим кошелькам, дорогим продуктам питания и ужасу от роста цен на топливо на заправках.