Резервы в ЦОДах используют для ресурсов «белого списка»Требования по резерву 10% мощностей будут предъявляться только к коммерческим дата-центрам
Резерв в размере 10% площадей и мощностей центров обработки данных (ЦОДов) предполагается использовать для информационных систем из «белого списка». Об этом глава Минцифры Максут Шадаев сообщил на совещании с операторами 6 ноября, следует из тезисов его выступления и ответов на вопросы, с которыми ознакомились «Ведомости».
Содержание выступления министра подтвердили три источника: один из участников совещания, а также собеседник в облачном провайдере и представитель отраслевого объединения, знакомые с ходом обсуждения реализации президентского указа.
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