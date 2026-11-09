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Главная / Технологии /

Резервы в ЦОДах используют для ресурсов «белого списка»

Требования по резерву 10% мощностей будут предъявляться только к коммерческим дата-центрам
Илья Склюев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Резерв в размере 10% площадей и мощностей центров обработки данных (ЦОДов) предполагается использовать для информационных систем из «белого списка». Об этом глава Минцифры Максут Шадаев сообщил на совещании с операторами 6 ноября, следует из тезисов его выступления и ответов на вопросы, с которыми ознакомились «Ведомости».

Содержание выступления министра подтвердили три источника: один из участников совещания, а также собеседник в облачном провайдере и представитель отраслевого объединения, знакомые с ходом обсуждения реализации президентского указа. 

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