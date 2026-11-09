Резервы в ЦОДах используют для ресурсов «белого списка»

Резерв в размере 10% площадей и мощностей центров обработки данных (ЦОДов) предполагается использовать для информационных систем из «белого списка». Об этом глава Минцифры Максут Шадаев сообщил на совещании с операторами 6 ноября, следует из тезисов его выступления и ответов на вопросы, с которыми ознакомились «Ведомости».