Трамп усомнился в честности прошедших выборов в США
Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение честность промежуточных выборов в конгресс, состоявшихся 3 ноября. Он выразил недоверие к результатам голосования и работе избирательного оборудования, следует из его публикации в соцсети Truth Social.
«Кто-нибудь действительно верит, что эти выборы были честными? Как опросы могли быть такими неправильными?», – написал американский лидер.
Трамп также заявил, что некоторые результаты досрочного голосования якобы сделали победу республиканцев невозможной независимо от явки избирателей. По его мнению, машины для голосования играют чрезмерно большую роль в избирательном процессе. При этом доказательств нарушений президент США не привел.
8 ноября Трамп назвал результаты промежуточных выборов огромным шагом назад для страны. Он также связал итоги голосования с падением американского фондового рынка и пообещал, что Республиканская партия вернется сильнее.
4 ноября американский президент заявил о признании победы демократов и готовности сотрудничать с ними. По его словам, представители Демократической партии уже связались с ним после выборов.
На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Демократы получили большинство в обеих палатах конгресса.