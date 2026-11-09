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Трамп усомнился в честности прошедших выборов в США

Анна Виноградова
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение честность промежуточных выборов в конгресс, состоявшихся 3 ноября. Он выразил недоверие к результатам голосования и работе избирательного оборудования, следует из его публикации в соцсети Truth Social.

«Кто-нибудь действительно верит, что эти выборы были честными? Как опросы могли быть такими неправильными?», – написал американский лидер.

Трамп также заявил, что некоторые результаты досрочного голосования якобы сделали победу республиканцев невозможной независимо от явки избирателей. По его мнению, машины для голосования играют чрезмерно большую роль в избирательном процессе. При этом доказательств нарушений президент США не привел.

8 ноября Трамп назвал результаты промежуточных выборов огромным шагом назад для страны. Он также связал итоги голосования с падением американского фондового рынка и пообещал, что Республиканская партия вернется сильнее.

4 ноября американский президент заявил о признании победы демократов и готовности сотрудничать с ними. По его словам, представители Демократической партии уже связались с ним после выборов.

На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Демократы получили большинство в обеих палатах конгресса.

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