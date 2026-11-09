Euronews: НАТО направит представителя на переговоры по Украине в Абу-Даби
НАТО направит в Абу-Даби руководителя аппарата генерального секретаря альянса Марка Рютте Джеффри ван Леувена. Он будет представлять организацию на переговорах России, США и Украины, которые пройдут 10–11 ноября. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на представителя НАТО.
По данным издания, на встрече также будут присутствовать представители Еврокомиссии и Евросовета. Совместную делегацию возглавят руководитель аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт и главный советник по внешней политике председателя Евросовета Антониу Кошты Анна-Мария Бура.
Кроме того, в Абу-Даби прибудут советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании, входящих в так называемую группу E3.
При этом пока неизвестно, смогут ли европейские представители провести прямые переговоры с российской делегацией, уточняет Euronews.
9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в трехсторонних переговорах. По его словам, консультации будут проходить только между Россией, США и Украиной. Европейские страны при этом имеют собственные каналы связи с Вашингтоном и Киевом.
6 ноября зять американского лидера Джаред Кушнер допустил прямое участие Европы в урегулировании конфликта на Украине при условии прогресса на трехсторонних переговорах. Он отметил, что США продолжат консультации с европейскими партнерами.
В состав российской делегации войдут помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генштаба. США представят спецпосланник Стив Уиткофф и Кушнер.