Euronews: НАТО направит представителя на переговоры по Украине в Абу-Даби

9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в трехсторонних переговорах. По его словам, консультации будут проходить только между Россией, США и Украиной. Европейские страны при этом имеют собственные каналы связи с Вашингтоном и Киевом.