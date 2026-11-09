Путин: власти РФ будут разбираться с низкими закупочными ценами на зерно

В начале встречи Минниханов коротко проинформировал об итогах социально-экономического развития региона. Валовой региональный продукт составил 3,76 трлн руб. или 102,9%. Объем промышленного производства – 3,8 трлн руб. или 105,9%. При этом в прошлом году показатель превышал 10% к этой цифре.