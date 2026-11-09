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Путин: власти РФ будут разбираться с низкими закупочными ценами на зерно

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Власти РФ будут разбираться с низкими закупочными ценами на зерно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

В начале встречи Минниханов коротко проинформировал об итогах социально-экономического развития региона. Валовой региональный продукт составил 3,76 трлн руб. или 102,9%. Объем промышленного производства – 3,8 трлн руб. или 105,9%. При этом в прошлом году показатель превышал 10% к этой цифре.

«Но есть вопрос по цене зерна, так как логистика закрыта. Цена зерна пока низкая. Конечно, это беспокоит», – сказал глава Татарстана.

«С этим будем разбираться вместе», – ответил Путин.

3 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит более 13 млрд руб. 22 российским регионам на агротехнологические работы при возделывании озимых культур. Он указал, что по поручению президента правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям ряда регионов, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне

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