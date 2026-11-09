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Зеленский заявил о специальном механизме помощи Украине от ЕС

Анна Суслова
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Евросоюз применит специальный механизм помощи Украине в чрезвычайных ситуациях. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале по итогам разговора с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

«Рассказал Урсуле о вызовах, и мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм по помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно. Команды уже работают над этим», – сказано в сообщении.

Зеленский и фон дер Ляйен также обсудили энергетические поставки и гуманитарную помощь Украине для подготовки к зиме и вопрос об евроинтеграции. По словам Зеленского, на прошлой неделе Евросоюз (ЕС) опубликовал ежегодный отчет, где «успешно оценил прогресс Украины».

Украинский лидер также сообщил о недавних переговорах в Брюсселе, в ходе которых Киев и ЕС «скоординировали позиции по поводу встречи в Абу-Даби».

23 октября председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС намерен покрыть примерно две трети дополнительных финансовых потребностей Украины, оцениваемых в 70 млрд евро. ЕС планирует выделить Киеву 46,7 млрд евро. По его словам, Еврокомиссия уже работает над предложениями и решение может быть принято в ноябре.

9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа не будет участвовать в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби. Он подчеркнул: переговоры в Абу-Даби будут вестись только Россией, Украиной и США.

Переговоры в Абу-Даби пройдут 10–11 ноября.

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