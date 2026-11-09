Зеленский заявил о специальном механизме помощи Украине от ЕС

«Рассказал Урсуле о вызовах, и мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм по помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно. Команды уже работают над этим», – сказано в сообщении.