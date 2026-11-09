ВС установили контроль над Васильевским в Запорожской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Васильевское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, контроль над населенным пунктом был установлен благодаря усилиям подразделений группировки войск «Восток».
В ночь на 9 ноября ВС РФ поразили Глобинский завод в Полтавской области. По данным Минобороны РФ, на заводе собирали и хранили беспилотники большой дальности. В Киевской области удар нанесен по электроподстанции в районе Белой Церкви. Электроподстанции также поражены в районе Кривого Рога в Днепропетровской области, вблизи Черкасс и в Винницкой области.
8 ноября российские войска поразили электроподстанцию 330 кВ «Каменская», которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области.