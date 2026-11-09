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Главная / Политика /

NYT: экс-президент Венесуэлы Мадуро увлекся религией и философией

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в американской тюрьме, увлекся изучением религии и философии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.

По данным издания, Мадуро посвящает свободное время изучению религиозных и философских текстов. Несколько человек, знакомых с условиями его содержания, сообщили, что он также встречался с тюремными капелланами, включая священника и раввина.

Мадуро публично заявлял, что имеет еврейские корни, и описывал себя как потомка сефардской еврейской общины, иммигрировавшей с Нидерландских Антильских островов в Венесуэлу в прошлом веке. Однако люди, близкие к Мадуро, говорили, что до захвата он не проявлял интереса к иудаизму.

По данным источников, за время заключения Мадуро сильно похудел. Здоровье его жены Силии Флорес более шаткое: она потеряла два зуба и более 11 кг, ей прописан нитроглицерин от болей в груди. Ее команда юристов полагает, что в июле у нее мог быть микроинфаркт, отмечает NYT.

В январе Соединенные Штаты вывезли Мадуро и его жену из страны. Их захватили в собственном доме. Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и Флорес будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Впоследствии выяснилось, что Мадуро может быть приговорен к четырем пожизненным заключениям.

8 октября США предъявили дополнительные обвинения Мадуро и Флорес. Соединенные Штаты предполагают, что они пытали политических оппонентов, чтобы сохранить свою власть.

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