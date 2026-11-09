NYT: экс-президент Венесуэлы Мадуро увлекся религией и философией

По данным источников, за время заключения Мадуро сильно похудел. Здоровье его жены Силии Флорес более шаткое: она потеряла два зуба и более 11 кг, ей прописан нитроглицерин от болей в груди. Ее команда юристов полагает, что в июле у нее мог быть микроинфаркт, отмечает NYT.