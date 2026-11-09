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Николай Расторгуев попал в базу ГУР минобороны Украины

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев был включен в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Это следует из размещенных на ресурсе данных.

В качестве причин внесения в базу указана поддержка артистом спецоперации России на Украине и присоединения Крыма к РФ в 2014 г., а также посещение новых территорий.

8 ноября «Ведомости» писали о внесении в базу народного артиста России Олега Газманова и актрисы Натальи Варлей. 5 ноября сообщалось о внесении в базу ГУР актера и кинорежиссера Никиты Джигурды. 3 ноября в перечне оказался певец Shaman (Ярослав Дронов).

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