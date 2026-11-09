Экспорт лома из России растет

Экспорт лома из России растетЕго поддерживают высокие цены на мировых рынках и низкая база
В январе – октябре 2026 г. из России было вывезено 1,8 млн т лома, что на 5% больше, чем годом ранее, следует из презентации ассоциации «Руслом» (есть у «Ведомостей»).
При этом экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) подскочил на 30% почти до 1,5 млн т лома, а в Белоруссию и Казахстан, наоборот, снизился на 45% до 310 000 т.
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