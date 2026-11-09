Экспорт лома из России растет

При этом экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) подскочил на 30% почти до 1,5 млн т лома, а в Белоруссию и Казахстан, наоборот, снизился на 45% до 310 000 т.