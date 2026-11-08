Россияне хотели бы передать потомкам славянскую культуру и бумажные книги

Отдельно в исследовании упомянута мода с акцентом на традиции. Возвращение кокошников и народной вышивки в элементы современной моды считают уместным на торжественных мероприятиях 59% опрошенных. Носить их в повседневной жизни хотели бы только 17%, а уже носят – около 3%. Не проявляют интереса к традиционным элементам в современной одежде 21%.