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Россияне хотели бы передать потомкам славянскую культуру и бумажные книги

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Граждане России хотели бы сохранить для будущих поколений славянскую культуру, бумажные книги и природу. Это следует из совместного исследования «Новости Mail» и III Международного симпозиума «Создавая будущее», который пройдет 12–13 ноября в НЦ «Россия». Опрос проводили среди читателей «Новости Mail», в нем приняло участие около 5700 человек из разных регионов.

Опрошенные считают важным сохранять народное творчество, преимущественно славянское (49% респондентов). Речь идет о сказках, былинах, песнях. На втором месте – традиционные ремесла (22%): вышивка, резьба по дереву и роспись. Народные праздники и гуляния, например, Масленицу, называли в числе наиболее важных около 16%. 

«В свободных ответах многократно звучала мысль о необходимости сохранять не отдельные элементы, а целостную «культурную ткань». Также россияне упоминали среди ценностей славянского наследия семейные традиции, русский язык, историческую память, веру и нравственные ценности», – утверждают исследователи.

Отдельно в исследовании упомянута мода с акцентом на традиции. Возвращение кокошников и народной вышивки в элементы современной моды считают уместным на торжественных мероприятиях 59% опрошенных. Носить их в повседневной жизни хотели бы только 17%, а уже носят – около 3%. Не проявляют интереса к традиционным элементам в современной одежде 21%. 

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Большинство опрошенных (84%) считают, что бумажные издания следует сохранять в школах, библиотеках и дома. 6% считают достаточным оставить редкие и исторические издания и только 1,5% допускают возможность полной замены бумажных книг электронными.

Почти 40% поддерживают восстановление разрушенных природных экосистем, а спасение животных, находящихся под угрозой исчезновения, важно для 29%. Для увеличения продолжительности жизни человека опрошенные считают наиболее важным сохранение физической активности и самостоятельности (41%), а также ясность ума и памяти (32%).

«Таким образом, суммарно 73% назвали главным условием долголетия способность жить полноценно. Возможность продлить жизнь себе и близким важна для 16% россиян, не хотят жить до 120 лет – 11%», – говорится в исследовании.

В апреле 2024 г. Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ провел опрос, по которому большая часть россиян довольны уровнем «развития отечественной культуры»: 28% респондентов назвали его хорошим, а 41% – удовлетворительным, писали «Ведомости». Доля тех, кто считает уровень развития российской культуры плохим, тогда составила 22%. Наиболее позитивно о состоянии отечественной культуры отзываются жители сел и поселков городского типа, отмечали исследователи.

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