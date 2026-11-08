Семь погибших, 112 ранены. Что известно о столкновении поездов в Египте

Издание Masrawy в соцсети X сообщило, что пострадали не менее 150 человек. Затем появилась информация, что ранены 64, погибли двое. Сообщалось, что при участии 52 машин скорой помощи 54 человека доставили в больницу Аль-Васта, а 10 – в больницу Аль-Аят. Позже появилась информация, что погибли четыре человека, 88 ранены. 72 «скорые» доставили в больницу Аль-Васта 49 человек, 29 – в больницу Аль-Аят и 10 пострадавших – в больницу Атфих. Три человека скончались в медучреждениях: двое – в больнице Аль-Васта, один – в больнице Атфих. Один человек умер на месте происшествия.