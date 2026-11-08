Семь погибших, 112 ранены. Что известно о столкновении поездов в Египте

Семь погибших, 112 ранены. Что известно о столкновении поездов в ЕгиптеПо предварительным данным, иностранцев среди пострадавших не было
Два поезда столкнулись в районе Джарза в египетском Эль-Айяте. В результате железнодорожной катастрофы с рельсов сошли четыре вагона. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 112. Для эвакуации раненых направили более 50 машин скорой помощи. Большинство пострадавших доставили в больницы.
«Ведомости» собрали главное, что известно к этому часу.
Что произошло
Как пишет издание Youm7 со ссылкой на Национальное управление железных дорог Египта, 8 ноября на участке между станциями Кафр-Аммар и Ар-Ракка произошло столкновение поезда № 134 «Тахья Миср» (Гиза – Файюм) с хвостовой частью поезда № 2010 (Каир – Асуан). В результате четыре вагона сошли с путей и перевернулись.
Сколько пострадало
Издание Masrawy в соцсети X сообщило, что пострадали не менее 150 человек. Затем появилась информация, что ранены 64, погибли двое. Сообщалось, что при участии 52 машин скорой помощи 54 человека доставили в больницу Аль-Васта, а 10 – в больницу Аль-Аят. Позже появилась информация, что погибли четыре человека, 88 ранены. 72 «скорые» доставили в больницу Аль-Васта 49 человек, 29 – в больницу Аль-Аят и 10 пострадавших – в больницу Атфих. Три человека скончались в медучреждениях: двое – в больнице Аль-Васта, один – в больнице Атфих. Один человек умер на месте происшествия.
Министерство здравоохранения и народонаселения Египта через несколько часов уточнило, что число погибших в результате железнодорожной аварии возросло до семи, 112 человек получили травмы.
Издание Telegraph Egypt передает, что в результате столкновения в медучреждении скончался машинист поезда № 134.
Как сообщает Youm7, для ликвидации последствий аварии и восстановления движения к месту аварии направили аварийные бригады и краны, чтобы как можно быстрее восстановить движение поездов.
Кто пострадал
Cреди пострадавших при сходе поезда не было иностранцев. Об этом сообщило «РИА Новости» через медицинский источник.
В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) пояснили, что организованных российских туристов среди пассажиров поезда не было. Такие железнодорожные переезды не характерны для стандартных пакетных программ российских туроператоров в Египте. Руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов отметил, что подтвержденной информации о том, были ли в поезде россияне, путешествующие самостоятельно, нет.
Группа инженеров во главе с министром транспорта Камель Эль-Вазиром, отправилась на место железнодорожной катастрофы в Аль-Аяте.
Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси распорядился провести оперативное расследование железнодорожной катастрофы в Аль-Айяте и привлечь к ответственности виновных.