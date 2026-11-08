На участке трассы «Новороссия» перекрыли движение после атаки БПЛА
На участке трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области перекрыли движения после удара по мосту через реку Миус. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Движение на участке трассы Р-280 по пути к мосту через реку Миус перекрыто. Этот участок дороги пострадал в результате сегодняшней вражеской атаки БПЛА. На месте работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.
Слюсарь добавил, что беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.
В ночь на 8 ноября средства ПВО уничтожили над Россией 142 украинских беспилотника. Дроны были сбиты в том числе над Ростовской областью, а также над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.