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На участке трассы «Новороссия» перекрыли движение после атаки БПЛА

Антон Потоков

На участке трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области перекрыли движения после удара по мосту через реку Миус. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Движение на участке трассы Р-280 по пути к мосту через реку Миус перекрыто. Этот участок дороги пострадал в результате сегодняшней вражеской атаки БПЛА. На месте работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.

Слюсарь добавил, что беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

Удар был совершен утром 8 ноября. Слюсарь писал, что при ударе повреждены два гусеничных крана, пострадавших нет. Трасса Р-280 соединяет Ростов-на-Дону и Крым, проходит по маршруту Ростов-на-Дону – Таганрог – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.

В ночь на 8 ноября средства ПВО уничтожили над Россией 142 украинских беспилотника. Дроны были сбиты в том числе над Ростовской областью, а также над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

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