МИД РФ: Берлин не стремится выявлять заказчиков подрыва «Северных потоков»
Германия не намерена устанавливать истинных заказчиков и инициаторов подрыва газопроводов «Северный поток», пишут «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента европейских проблем МИД РФ Владислава Масленникова в годовщину запуска газопровода. 8 ноября исполняется 15 лет введению первой нитки «Северного потока».
«Еврокомиссия, вроде бы отвечающая за энергобезопасность ЕС, старательно помалкивала», – сказал дипломат, комментируя ход расследования. По его словам, в Берлине «удовлетворились тем, что вбросили не слишком убедительную версию о причастности к подрыву исключительно украинских граждан, в отношении которых сейчас идет судебный процесс». Масленников добавил, что «истинных заказчиков и инициаторов данного преступления выявлять там, похоже, никто не собирается».
Расследование теракта на «Северных потоках» продолжается в Высшем земельном суде Гамбурга. Обвиняемым по делу проходит гражданин Украины Сергей Кузнецов, который, по версии следствия, координировал диверсионную группу, использовавшую арендованную яхту «Андромеда» для доставки взрывчатки к трубопроводам.
26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошли четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании; уцелела одна нитка «Северного потока – 2», но Берлин не позволил ввести ее в эксплуатацию.
1 июля Федеральная прокуратура Германии впервые предъявила официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов; фигурантом стал гражданин Украины Сергей Кузнецов, действия квалифицированы как нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру.
В октябре Высший земельный суд Гамбурга отказал операторам газопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в допуске к рассмотрению дела о подрыве, не найдя для этого «особых причин».