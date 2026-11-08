«Еврокомиссия, вроде бы отвечающая за энергобезопасность ЕС, старательно помалкивала», – сказал дипломат, комментируя ход расследования. По его словам, в Берлине «удовлетворились тем, что вбросили не слишком убедительную версию о причастности к подрыву исключительно украинских граждан, в отношении которых сейчас идет судебный процесс». Масленников добавил, что «истинных заказчиков и инициаторов данного преступления выявлять там, похоже, никто не собирается».