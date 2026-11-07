Что известно о стрельбе в центре Кракова

Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых. Затем полиция Малопольского воеводства уточнила в соцсети X, что число жертв стрельбы увеличилось до пяти. Более 10 человек получили ранения. Позже число жертв стрельбы увеличилось до шести. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что среди пострадавших в результате стрельбы в центре польского Кракова оказался гражданин России.