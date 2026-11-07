Что известно о стрельбе в центре Кракова

Что известно о стрельбе в центре КраковаШесть человек погибли и более 10 пострадали в результате нападения
В центре польского Кракова произошла стрельба, жертвами которой стали пять человек, более 10 получили ранения. По данным полиции Малопольского воеводства, нападавший ранен и задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его доставляют в больницу. Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Кароль Навроцкий прокомментировали произошедшее. «Ведомости» собрали главное, что известно о нападении.
Обстоятельства стрельбы
Стрельба произошла на главной рыночной площади в центре Кракова. Как сообщает радиостанция RMF24, по предварительным данным, мужчина открыл огонь из проезжавшего автомобиля. По информации полиции, он стрелял по случайным прохожим. У машины отсутствовали регистрационные номера.
На место происшествия прибыли экстренные службы. По данным Polsat News, для оказания помощи пострадавшим на площадь направили вертолет санитарной авиации. Местные власти призвали жителей оставаться дома. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
Погибшие и пострадавшие
Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых. Затем полиция Малопольского воеводства уточнила в соцсети X, что число жертв стрельбы увеличилось до пяти. Более 10 человек получили ранения. Позже число жертв стрельбы увеличилось до шести. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что среди пострадавших в результате стрельбы в центре польского Кракова оказался гражданин России.
Правоохранители задержали нападавшего.
«Нападавший был ранен полицейскими, сейчас его доставляют в больницу. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы», – говорится в сообщении полиции.
Реакция властей Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получает информацию о происшествии от министра внутренних дел страны. По его словам, полиция устанавливает все обстоятельства нападения.
«Полиция изучает фон и обстоятельства теракта», – написал Туск в соцсети X.
Президент Польши Кароль Навроцкий выразил соболезнования семьям погибших и потребовал установить все обстоятельства произошедшего.
«С огромным беспокойством я принимаю сообщения о трагических событиях в центре Кракова. Мои мысли с жертвами, пострадавшими и их семьями», – написал он.
Навроцкий также сообщил, что поддерживает связь со спецслужбами и ожидает полного выяснения обстоятельств стрельбы. По его словам, в Краков направляется глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.