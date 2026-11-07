МИД: развертывание на Украине иностранных вооруженных контингентов неприемлемо

Размещение иностранных военных контингентов на Украине абсолютно недопустимо – будь то в рамках так называемой «коалиции желающих» или под эгидой любых других структур. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявления ряда европейских стран о проведении с 9 по 22 ноября военных учений «Коалиция 26.2» (Koalicja 26.2) так называемых «многонациональных сил для Украины».