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МИД: развертывание на Украине иностранных вооруженных контингентов неприемлемо

По словам Захаровой, это де-факто будет означать военную интервенцию
Ася Султанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Размещение иностранных военных контингентов на Украине абсолютно недопустимо – будь то в рамках так называемой «коалиции желающих» или под эгидой любых других структур. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявления ряда европейских стран о проведении с 9 по 22 ноября военных учений «Коалиция 26.2» (Koalicja 26.2) так называемых «многонациональных сил для Украины».

Как подчеркнула Захарова, развертывание иностранных военных контингентов фактически будет означать военную интервенцию и намеренное создание дополнительных угроз безопасности России. По сути, это очередной шаг к еще большей вовлеченности европейских стран – членов НАТО в конфликт и к его дальнейшему обострению.

Она отметила, что любые войсковые подразделения на Украине рассматриваются Вооруженными Силами России как законные цели со всеми вытекающими рисками и последствиями.

Захарова подчеркнула символизм в том, что учения начинаются накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия-США-Украина. По ее словам, это в очередной раз подтверждает, что «европейцам за столом переговоров делать нечего».

Первые полномасштабные военные учения «коалиции желающих» пройдут в Польше с 9 по 22 ноября, в них будут участвовать 36 стран во главе с Францией и Великобританией. Планируется задействовать около 2800 военнослужащих.

Делегации России, США и Украины проведут переговоры по урегулированию в Абу-Даби 10–11 ноября. 2 ноября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участие стран Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби требует обсуждения всех сторон. По его словам, западные страны становятся все более агрессивными по мере приближения России к победе в украинском конфликте. 

6 нноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал инициатив со стороны Европы насчет механизмов обеспечения безопасности. 

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