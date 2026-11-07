Над Черным морем второй раз за неделю заметили самолет-разведчик НАТО

6 ноября Bombardier Artemis II заметили в районе Калининградской области: самолет облетал ее территорию по кругу, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря. По словам собеседника агентства, борт находился на высоте около 9 000 м, не использовал коридоры, предназначенные для гражданской авиации, и не заходил в воздушное пространство других стран, кроме Румынии, где он базируется.