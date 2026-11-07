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Над Черным морем второй раз за неделю заметили самолет-разведчик НАТО

Ася Султанова

Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря второй раз за неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

2 ноября этот же самолет находился в районе Калининградской области более четырех часов. Ранее Bombardier Artemis II также совершил девятичасовой полет над южной частью акватории Черного моря, повторив собственный июльский рекорд по продолжительности пребывания в этом районе.

6 ноября Bombardier Artemis II заметили в районе Калининградской области: самолет облетал ее территорию по кругу, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря. По словам собеседника агентства, борт находился на высоте около 9 000 м, не использовал коридоры, предназначенные для гражданской авиации, и не заходил в воздушное пространство других стран, кроме Румынии, где он базируется.

22 октября американский разведывательный самолет почти пять часов выполнял полеты вдоль границ Калининградской области. Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану».

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