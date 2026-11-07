Россия ударила по объектам ВПК и энергетики в Киеве
Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности. Об этом сообщило Минобороны России.
Поражены объекты ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области, обеспечивающие ВСУ.
Российские военные регулярно наносят удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины.
6 ноября российские военные нанесли удары беспилотниками по энергетическим объектам Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск. В результате в Белой Церкви Киевской области поражен аккумуляторный парк для хранения энергии. Накануне армия России также поразила украинский сухогруз в Черном море, судно перевозило грузы ВСУ.