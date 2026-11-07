Россия ударила по объектам ВПК и энергетики в Киеве

6 ноября российские военные нанесли удары беспилотниками по энергетическим объектам Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск. В результате в Белой Церкви Киевской области поражен аккумуляторный парк для хранения энергии. Накануне армия России также поразила украинский сухогруз в Черном море, судно перевозило грузы ВСУ.