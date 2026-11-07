Киев получил $49,4 млрд от G7 за счет доходов от российских активов

Кремль называет воровством передачу Украине доходов от замороженных в ЕС активов. С 2024 г. Евросоюз передал Киеву 8 млрд евро из доходов от замороженных российских активов, из которых более 3,5 млрд евро направлены на закупку вооружений, сообщал в сентябре директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, ЕС изымает прибыль от реинвестирования резервов Банка России, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear.