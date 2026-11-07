Киев получил $49,4 млрд от G7 за счет доходов от российских активов
За два года действия программы ERA, которая финансирует Киев за счет доходов от замороженных российских активов, Украина получила $49,4 млрд. Об этом пишет ТАСС на основе данных украинского минфина.
С начала 2026 г., по этим данным, Киеву перечислили почти $10,5 млрд поддержки.
Механизм ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) был запущен странами G7 в 2024 г., в рамках которого Украина получает кредиты на общую сумму $50 млрд. Ключевая особенность: эти займы обслуживаются и погашаются за счет будущих доходов (процентов), которые генерируют замороженные суверенные активы России.
Кремль называет воровством передачу Украине доходов от замороженных в ЕС активов. С 2024 г. Евросоюз передал Киеву 8 млрд евро из доходов от замороженных российских активов, из которых более 3,5 млрд евро направлены на закупку вооружений, сообщал в сентябре директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, ЕС изымает прибыль от реинвестирования резервов Банка России, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear.