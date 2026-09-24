ЕС передал Украине 8 млрд евро из доходов от российских активов

22 сентября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что в ЕС на экспертном уровне разрабатывают предложения о создании новой структуры, в которую могут перевести замороженные российские активы из Euroclear. По данным СВР, руководство ЕС заинтересовано в реализации схемы до выборов в ряде европейских стран в 2027 г. В службе считают, что после голосования к власти могут прийти правительства, которые займут другую позицию насчет использования российских активов. В СВР среди прочего упомянули президентские выборы во Франции и парламентские выборы в Испании, Греции и Польше.