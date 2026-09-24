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ЕС передал Украине 8 млрд евро из доходов от российских активов

Инна Шульгина

С 2024 г. Евросоюз (ЕС) передал Украине 8 млрд евро из доходов от замороженных российских активов. Из них более 3,5 млрд евро были направлены на закупку вооружений, сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников «РИА Новости».

Масленников напомнил, что ЕС изымает прибыль от реинвестирования резервов Банка России, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear. После начала спецоперации ЕС и G7 заблокировали около половины российских валютных резервов, более 200 млрд евро находятся в Евросоюзе. В ответ Москва аккумулирует активы иностранных инвесторов из недружественных стран на счетах типа «С».‍ Вывести их можно исключительно по решению специальной правительственной комиссии.

22 сентября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что в ЕС на экспертном уровне разрабатывают предложения о создании новой структуры, в которую могут перевести замороженные российские активы из Euroclear. По данным СВР, руководство ЕС заинтересовано в реализации схемы до выборов в ряде европейских стран в 2027 г. В службе считают, что после голосования к власти могут прийти правительства, которые займут другую позицию насчет использования российских активов. В СВР среди прочего упомянули президентские выборы во Франции и парламентские выборы в Испании, Греции и Польше.

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