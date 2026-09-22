СВР заявила о разработке ЕС схемы вывода активов России из Euroclear

По утверждению СВР, руководство ЕС заинтересовано в реализации этой схемы до выборов в ряде европейских стран в 2027 г. В службе считают, что после голосования к власти могут прийти правительства, которые займут иную позицию по вопросу использования российских активов. В СВР среди прочего упомянули президентские выборы во Франции и парламентские выборы в Испании, Греции и Польше.