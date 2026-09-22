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СВР заявила о разработке ЕС схемы вывода активов России из Euroclear

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Евросоюзе на экспертном уровне разрабатывают предложения о создании новой структуры, в которую могут перевести замороженные российские активы из Euroclear. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По утверждению СВР, руководство ЕС заинтересовано в реализации этой схемы до выборов в ряде европейских стран в 2027 г. В службе считают, что после голосования к власти могут прийти правительства, которые займут иную позицию по вопросу использования российских активов. В СВР среди прочего упомянули президентские выборы во Франции и парламентские выборы в Испании, Греции и Польше.

11 сентября Еврокомиссия возобновила обсуждение способов использования замороженных российских активов для поддержки Украины. По данным Financial Times, Брюссель изучает юридические механизмы, которые могли бы получить поддержку Бельгии. Представители ЕС при этом не раскрывали конкретную схему, а любое предложение должно получить политическую поддержку всех 27 стран объединения.

15 августа стало известно об обсуждении инициативы по переводу замороженных российских активов из Euroclear в новую депозитарную структуру ЕС. Швейцария тогда не стала напрямую отвечать на вопрос о своем участии в переговорах. 17 сентября Банк России сообщил о намерении оспорить в суде ЕС ограничения, касающиеся признания российских судебных решений в отношении активов регулятора.

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