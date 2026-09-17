ЦБ оспорит в суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений

ЦБ оспорит в суде ЕС ограничения на признание российских судебных решенийМеры ограничивают возможности по защите за пределами ЕС
Банк России подал в Общий суд Европейского союза (ЕС) заявление, в котором оспаривает механизм, запрещающий российским лицам обращаться за приведением в исполнение решений российских судов в любых юрисдикциях. Об этом сообщил сам регулятор.
Заявление было подано 15 сентября. Он спорит со статьей 1(28) регламента Совета ЕС от 23 июля 2026 г. №2026/1848. В ЦБ подчеркнули, что документ – прямая попытка вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать российскому регулятору исполнить решение Арбитражного суда Москвы, которое он вынес по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear.
Меры, установленные регламентом, создают несоразмерные ограничения на защиту прав Банка России за пределами ЕС, отметил регулятор. Они включают применение финансовых санкций за нарушение соответствующих судебных запретов. Документ противоречит, в частности, принципам доступа к правосудию, правовой определенности и принципу иммунитета государств и центробанков. Механизм запрета действий в любых юрисдикциях носит экстерриториальный характер, что не может считаться правомерным.
В ЦБ подчеркнули, что регулятор сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с регламентом и любыми другими мерами, принятыми ЕС в отношении Банка России и его активов.
16 июля Euroclear Bank обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с просьбой приостановить рассмотрение дела по иску Банка России о взыскании около 200 млрд евро убытков. Ходатайство было подано в рамках рассмотрения апелляционной жалобы Euroclear на решение Арбитражного суда Москвы, который 15 мая полностью удовлетворил требования российского регулятора. Суд постановил взыскать с бельгийского банка убытки в семи валютах на общую сумму порядка 200 млрд евро. Кроме того, бельгийский депозитарий не признал юрисдикцию российского суда.
После санкций ЕС в феврале 2022 г. значительная часть российских золотовалютных резервов оказалась заблокирована. Euroclear является крупнейшим держателем этих средств. Российские власти считают эти действия нарушением имущественных прав государства.