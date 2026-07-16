Euroclear не признал решения российского суда по иску ЦБ РФ
Бельгийский депозитарий Euroclear не признал юрисдикцию российского суда после отклонения апелляционной жалобы по иску Центрального банка России, сообщил ТАСС управляющий партнер адвокатского бюро «Кульков, Колотилов и Покрышкин» Максим Кульков, представляющий интересы Euroclear в суде.
«Euroclear не признает юрисдикцию данного суда, а подобные требования не признаются законодательством ЕС», – заявил Кульков. По словам адвоката, Euroclear также продолжает оспаривать требования ЦБ РФ, считая их необоснованными.
16 июля Кульков сообщил, что Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear на взыскание 18,2 трлн руб. (около 200 млрд евро) по иску Банка России.
Euroclear обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с просьбой приостановить рассмотрение дела по иску ЦБ. Бельгийский депозитарий просит отложить дальнейшее рассмотрение дела до вынесения судебного акта европейским судом.
В конце июня бельгийское издание L’Echo сообщило, что Euroclear подал иск к Банку России в Брюссельский коммерческий суд. Европейский депозитарий собирается оспорить решение российского суда по замороженным активам. The Brussels Times писал, что, по мнению Euroclear, российский суд не был уполномочен рассматривать это дело, а потому процесс якобы несправедлив.