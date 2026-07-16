Euroclear не признал решения российского суда по иску ЦБ РФ

В конце июня бельгийское издание L’Echo сообщило, что Euroclear подал иск к Банку России в Брюссельский коммерческий суд. Европейский депозитарий собирается оспорить решение российского суда по замороженным активам. The Brussels Times писал, что, по мнению Euroclear, российский суд не был уполномочен рассматривать это дело, а потому процесс якобы несправедлив.